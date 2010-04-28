Как изменятся правила ловли рыбы в Беларуси?

Павел Кореневский: Итак, планируют разрешить рыболовство с использованием самодельных традиционных национальных орудий лова рыб: паук, топтуха, сак и т. д. Расскажите насколько эти нововведения и законодательные инициативы возможны, и поддерживаете ли Вы эти нововведения?

В гостях студии программы «Личный интерес» начальник управления по использованию рыбных ресурсов в естественных водоемах, департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тадэуш Станиславович Прокопович , заместитель начальника управления охоты и рыболовства республиканского совета государственного общественного объединения «Белорусское сообщество охотник и рыболов» Петр Игнатович Янушкевич . И Олег Викентьевич Закржевский – эксперт управления общественной организации «Большой рыболовный Интернет-клуб».

В 2010 году снова готовится изменение в правила ведения рыбного хозяйства и рыболовства. Планируют разрешить рыболовство с использованием самодельных традиционных национальных орудий лова рыбы.

Тадэуш Прокопович: Внесены конкретные требования к арендатору, который занимается платным рыболовством. Прежде всего, он должен организовать уборку прибрежной территории, оборудовать стоянку, беседки для отдыха, мостики, иными словами, нормальные человеческие условия для рыболовов любителей.

Петр Янушкевич: В данной редакции про сети не идет вообще никакой речи, тут идет речь именно о таких орудиях лова, как топтуха, саки, паук и т.д. Белорусское сообщество охотников и рыболовов не против данной редакции, хотя и не является инициатором этого. Поскольку у нас в основном все водоемы берутся для платного любительского рыболовства, поэтому мы стараемся развивать эту форму отдыха, оборудуем водоемы, берем их в аренду, зарыбляем. Всегда доводятся арендатору квоты вылова рыбы, т.е. сколько он имеет право выловить, используя данное орудие лова. Согласно правилам рыболовства он не имеет права ловить больше 5 кг в сутки.

Олег Закржевский:

Рыболовы-любители не приемлют использование промысловых орудий ловли. Большинство рыболовов едет на водоем, чтобы отдохнуть и получить положительные эмоции, и при этом они используют крючковые снасти. Т.е. вроде как мы должны радоваться, нам расширяют возможности. Но под этими предложениями нет ни экономической составляющей, ни социальной базы. Рыболовы заинтересованы в том, чтобы в водоемах рыбы было много, а выловить ее можно и крючковыми снастями. А вот чего мы боимся, так это неконтролируемого вылова рыбы из водоемов.

Павел Кореневский:

Телеканал СТВ много раз учувствовал в рейдах по ловле уже не рыбы, а браконьеров. Как здесь можно найти компромиссы и можно ли найти компромиссы в том, чтобы и сохранить ниши национальные формы ловли, и учесть интересы рыбаков любителей, и с другой стороны учесть государственные интересы?

Петр Янушкевич:

Такие способы лова, как топтуха, сак, паук разрешается применять только на арендованных водоемах.

Олег Закржевский:

Основная проблема рыболовства - это проблема перелова. При промысловом лове все уловы фиксируются в тоневой журнал и всегда есть возможность проверить и проконтролировать, сколько рыбы реально было выловлено из этого водоема. После редакции правил те орудия, которые дают возможность в течение короткого времени осуществить большой вылов рыбы, вносятся в раздел любительского рыболовства, где уже нет никакого тоневого журнала и нет никакого контроля. Поэтому многие рыболовы считают, что данное предложение является не чем иным, как попыткой узаконить браконьерство.

Петр Янушкевич:

Проконтролировать вообще вылов из водоемов очень сложно. Существует определенная квота вылова из данного водоема, но никто не учитывает количество рыбы, которое вылавливается из этого водоема рыболовами-любителями.

Тадэуш Прокопович:

Это нововведение как раз и должно урегулировать возникший вопрос. Арендатор рыболовных угодий определяет режим ловли и обязан ежемесячно отчитываться по вылову рыбы, в том числе и при платном любительском рыболовстве, в статистическую отчетность. И за невыполнение статистической отчетности предусмотрены санкции. Документ о дополнениях в правила ловли рыбы прошел все стороны согласования.

Олег Закржевский:

Рыболовы-любители будут до момента изменения правил отстаивать позицию, сохранить правила в том виде, как они есть. В случае если все-таки наше мнение не будет учтено, мы сразу начнем борьбу, чтобы эти позиции были исключены.