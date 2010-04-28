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Как изменятся правила ловли рыбы в Беларуси?

28 апреля 2010 10:53
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В 2010 году снова готовится изменение в правила ведения рыбного хозяйства и рыболовства. Планируют разрешить рыболовство с использованием самодельных традиционных национальных орудий лова рыбы.

В гостях студии программы «Личный интерес» начальник управления по использованию рыбных ресурсов в естественных водоемах, департамента по мелиорации и водному хозяйству Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тадэуш Станиславович Прокопович, заместитель начальника управления охоты и рыболовства республиканского совета государственного общественного объединения «Белорусское сообщество охотник и рыболов» Петр Игнатович Янушкевич. И Олег Викентьевич Закржевский – эксперт управления общественной организации «Большой рыболовный Интернет-клуб».

Павел Кореневский:
Итак, планируют разрешить рыболовство с использованием самодельных традиционных национальных орудий лова рыб: паук, топтуха, сак и т. д. Расскажите насколько эти нововведения и законодательные инициативы возможны, и поддерживаете ли Вы эти нововведения?

Как изменятся правила ловли рыбы в Беларуси?-1

Тадэуш Прокопович:
Внесены конкретные требования к арендатору, который занимается платным рыболовством. Прежде всего, он должен организовать уборку прибрежной территории, оборудовать стоянку, беседки для отдыха, мостики, иными словами, нормальные человеческие условия для рыболовов любителей.

Как изменятся правила ловли рыбы в Беларуси?-4

Петр Янушкевич:
В данной редакции про сети не идет вообще никакой речи, тут идет речь именно о таких орудиях лова, как топтуха, саки, паук и т.д. Белорусское сообщество охотников и рыболовов не против данной редакции, хотя и не является инициатором этого. Поскольку у нас в основном все водоемы берутся для платного любительского рыболовства, поэтому мы стараемся развивать эту форму отдыха, оборудуем водоемы, берем их в аренду, зарыбляем. Всегда доводятся арендатору квоты вылова рыбы, т.е. сколько он имеет право выловить, используя данное орудие лова. Согласно правилам рыболовства он не имеет права ловить больше 5 кг в сутки.

Павел Кореневский:
Почему сами рыбаки против этого дополнения?

Как изменятся правила ловли рыбы в Беларуси?-7

Олег Закржевский:
Рыболовы-любители не приемлют использование промысловых орудий ловли. Большинство рыболовов едет на водоем, чтобы отдохнуть и получить положительные эмоции, и при этом они используют крючковые снасти. Т.е. вроде как мы должны радоваться, нам расширяют возможности. Но под этими предложениями нет ни экономической составляющей, ни социальной базы. Рыболовы заинтересованы в том, чтобы в водоемах рыбы было много, а выловить ее можно и крючковыми снастями. А вот чего мы боимся, так это неконтролируемого вылова рыбы из водоемов.

Павел Кореневский:
Телеканал СТВ много раз учувствовал в рейдах по ловле уже не рыбы, а браконьеров. Как здесь можно найти компромиссы и можно ли найти компромиссы в том, чтобы и сохранить ниши национальные формы ловли, и учесть интересы рыбаков любителей, и с другой стороны учесть государственные интересы?

Петр Янушкевич:
Такие способы лова, как топтуха, сак, паук разрешается применять только на арендованных водоемах.

Олег Закржевский:
Основная проблема рыболовства - это проблема перелова. При промысловом лове все уловы фиксируются в тоневой журнал и всегда есть возможность проверить и проконтролировать, сколько рыбы реально было выловлено из этого водоема. После редакции правил те орудия, которые дают возможность в течение короткого времени осуществить большой вылов рыбы, вносятся в раздел любительского рыболовства, где уже нет никакого тоневого журнала и нет никакого контроля. Поэтому многие рыболовы считают, что данное предложение является не чем иным, как попыткой узаконить браконьерство.

Петр Янушкевич:
Проконтролировать вообще вылов из водоемов очень сложно. Существует определенная квота вылова из данного водоема, но никто не учитывает количество рыбы, которое вылавливается из этого водоема рыболовами-любителями.

Тадэуш Прокопович:
Это нововведение как раз и должно урегулировать возникший вопрос. Арендатор рыболовных угодий определяет режим ловли и обязан ежемесячно отчитываться по вылову рыбы, в том числе и при платном любительском рыболовстве, в статистическую отчетность. И за невыполнение статистической отчетности предусмотрены санкции. Документ о дополнениях в правила ловли рыбы прошел все стороны согласования.

Олег Закржевский:
Рыболовы-любители будут до момента изменения правил отстаивать позицию, сохранить правила в том виде, как они есть. В случае если все-таки наше мнение не будет учтено, мы сразу начнем борьбу, чтобы эти позиции были исключены.

# Браконьерство в Беларуси

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