Новости по тегу #Балконная рама и окна ПВХ (стеклопакеты)

Минчанка Татьяна Комарова заказала установку пластиковых окон ПВХ. Однако с наступлением холодов стало понятно, что из новых окон сильно дует!
21 июля в эфир телеканала СТВ вышел сюжет о некачественно установленных окнах ПВХ в квартире гражданки Голобурды.
Анжелика Голобурда заказала установку стеклопакетов, однако результатом осталась крайне недовольна.
«Двери, окна из ПВХ: низкие цены, гарантия качества, изготовление за 3 дня!» — такими объявлениями пестрят газеты и Интернет.
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