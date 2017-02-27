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Новости по тегу #Балконная рама и окна ПВХ (стеклопакеты)

Некачественно установили окна: как это доказать и за чей счёт?
27 февраля 2017 15:21

Некачественно установили окна: как это доказать и за чей счёт?

Деньги из воздуха: что за диагностику стеклопакетов навязывают минчанам?
15 сентября 2016 15:59

Деньги из воздуха: что за диагностику стеклопакетов навязывают минчанам?

Компания «Славянские окна» продолжает обманывать минчан
30 мая 2014 08:07

Компания «Славянские окна» продолжает обманывать минчан

Клиент про компанию «Славянские окна»: Хочу, чтобы была справедливость, зло наказано, чтобы не было мошенников!
01 февраля 2014 16:52

Клиент про компанию «Славянские окна»: Хочу, чтобы была справедливость, зло наказано, чтобы не было мошенников!

Компания «Славянские окна» не установила вовремя окна минчанке. Какие претензии она может предъявить фирме?
06 декабря 2013 12:03

Компания «Славянские окна» не установила вовремя окна минчанке. Какие претензии она может предъявить фирме?

11 октября 2012 07:28

Пластиковые окна - недолговечны

06 августа 2012 11:26

В Витебске владелец собак застрял на балконе пятого этажа, пытаясь спуститься на четвертый

08 мая 2011 13:18

Что делать, если в новые окна ПВХ дует, а фирма сменила адрес?

05 августа 2010 13:06

После выхода сюжета в программе «Добро пожаловаться» женщине заменили некачественно установленные окна ПВХ на новые

22 июля 2010 14:22

Что делать, если окно ПВХ установлено неаккуратно?

25 марта 2010 15:38

Что делать, если окно ПВХ установлено некачественно, а ИП скрывается от ответственности?