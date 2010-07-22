Кто ответит за травму, которую покупатель получил в магазине?

На Тамару Кобяк в торговом зале одного из универмагов упал ковер. В результате полученной травмы женщина провела в больнице месяц.

Происшествие случилось 25 мая 2010 года в «Торговом доме “На Немиге”». Спокойно изучая ассортимент товара в отделе «Товары для дома», женщина вдруг рухнула, как подкошенная...

Тамара Кобяк:

Меня что-то ударило по голове. А подруга увидела, что на мою голову упал ковер. Этот ковер ударил меня по голове и спине. Мне стало плохо.

В этом месте демонстрировали высокое половое покрытие. Продавец поставил его на место, а потом оно упало на меня.

На происшествие немедленно сбежались сотрудники магазина. Позвонили в службу 103.

Наталья Липень, заведующая секцией «Товары для дома»:

Мы вызвали скорую. Я спросила у врача, после того как был проведен первый осмотр пострадавшей: «Как состояние покупательницы?». Врач ответил, что никаких проблем нет.

Однако специалисты 2-й городской больницы, куда доставили женщину, нашли проблемы с головой.

Тамара Кобяк:

Меня обследовали и диагностировали черепно-мозговую травму, которая вылилась в сотрясение головного мозга.

6 дней я пролежала в больнице. Наступило улучшение, поэтому мне сказали, что можно выписаться. Однако вечером мое состояние снова ухудшилось. Госпитализировали в кардиологию. Там я пролежала 15 дней.

Есть ли причинно-следственная связь между кардиологическим отделением и ковровым покрытием, должны разобраться медики. Продавцы же утверждают...

Таисия Вилья, администратор торгового зала:

Свидетелей того происшествия, о котором говорит женщина, не было ни среди покупателей, ни среди продавцов. Продавец в это время был занят обслуживанием.

Тамара Кобяк:

Я считаю, что виновата администрация магазина. Теперь этого высокого ковра нет, а тогда он стоял незакрепленный.

Итак, никто из сотрудников магазина не видел, как ковер упал на женщину — о происшествии известно лишь с ее слов и слов подруги, которая была в магазине вместе с Тамарой Федоровной. Продавцы лишь заметили: покупательнице плохо, и она нуждается в помощи, поэтому они вызвали скорую.

Таисия Вилья, администратор торгового зала:

Женщина не сказала о том, что произошло какое-то ЧП или на нее упало ковровое покрытие.

А собственно, что мог сказать человек в состоянии шока? Вполне естественно, что Тамара Федоровна была не в состоянии разобраться в случившемся. И меньше всего она думала о том, что следовало оставить хоты бы жалобу в книге замечаний и предложений.

Что же на самом деле произошло и кто виноват в том, что женщина после похода в магазин почти месяц провела в больнице? Если падения ковра не было, то что вызвало сотрясение мозга?

Тамара Кобяк:

Я хотела бы получить возмещение причиненного мне вреда в размере 10 млн рублей.

В любом случае только суд в итоге определит, имеет ли право женщина на столь внушительную компенсацию.

Наталья Карп, юрист:

Закон предусматривает, что денежную компенсацию морального вреда оценивает суд. Ни одно юридическое лицо не обязано выплачивать компенсацию морального вреда в досудебном порядке.

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