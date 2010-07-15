Как доказать, что дом не относится к категории повышенной комфортности?

Дом Валентины Ружицкой особняком назвать сложно: классическая деревянная постройка 57-го года с огородом под окнами и туалетом во дворе. Однако ее дом посчитали жильем повышенной комфортности, призвав платить за коммунальные услуги более обычного.

Валентина Ружицкая прожила в частном секторе по адресу г. Минск ул. Папернянская, 8 всю свою сознательную жизнь. Здесь она жила с родителями и братьями, здесь же вырастила собственных детей.

Когда минчанка узнала о том, что ее жилье признали домом повышенной комфортности, то порядком удивилась. Тем более что за так называемый комфорт теперь ее заставляют платить больше.

Извещение от «Энергосбыта» о нововведении застал Валентину Александровну врасплох.

Валентина Ружицкая:

Филиал «Энергосбыта» мне сообщил, что приказом № 512 от 25 мая 2010 года Администрацией Советского района наш дом отнесен к жилью категории повышенной комфортности.

Пенсионерка не может понять, на каком основании её дому присвоили данную категорию. Ведь все удобства цивилизации в нем отсутствуют: канализации нет, отопление печное…

Мы решили помочь Валентине Александровне и добились ответа со стороны Администрации Советского района. Нам пояснили, что, согласно новому Постановлению Совета Министров от 28 апреля 2010 № 639, к домам повышенной комфортности относятся…

Виталий Фещенко, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района:

Усадебные жилые дома, квартиры в блокированных жилых домах с общей площадью жилых помещений более 200 квадратных метров, которые, в свою очередь, обеспечены хозяйственным питьевым и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением и вентиляцией.

А по документам Валентины Александровны...

Валентина Ружицкая:

Площадь составляет 129,3 квадратных метра. Ванной у меня нет, туалета в доме тоже нет.

Разумно встает вопрос: «Кто и когда отнес 53-летний деревянный домик к Постановлению Совета министров?» По словам пенсионерки, никто из Администрации не посещал ее дома и не удостоверялся в очевидном.

Валентина Ружицкая:

Я не согласна с Постановлением Администрации Советского района о том, что моему дому присвоена категория повышенной комфортности. Я в доме проживаю одна. Я — пенсионерка и оплачивать услуги по повышенному тарифу не согласна.

И вполне справедливо. По словам представителя Администрации района, дом гражданки Ружицкой в списках комфортников не значится. Просто где-то произошел сбой в документообороте.

Но вот обладатели действительно комфортных домов теперь действительно будут жить по-новому.

Виталий Фещенко, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района:

Плата за жилищно-коммунальные услуги с граждан, проживающих в усадебных жилых домах повышенной комфортности, взимается по установленным законодательством Республики Беларусь тарифам, обеспечивающим полное экономическое возмещение затрат.

Что касается Валентины Александровны и ее бревенчатого дома пониженной комфортности, то ей необходимо обратиться в Администрацию района и предоставить технический паспорт дома. Полагаем, конфликт разрешится без эмоций и проволочек.

Под понятие «дом повышенной комфортности» в Беларуси попадает лишь 10 % всех усадебных жилых домов, владельцам которых с 1 июля придется платить за удобства по-новому.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Добро пожаловаться», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.