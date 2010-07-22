Что делать, если табурет из ротанга прослужил лишь год вместо обещанных сорока лет?

Минчанин Владимир Ромашкевич решил придать домашнему интерьеру королевскую изысканность и купил ротанговый плетеный табурет в одном из павильонов торгового центра «Ждановичи». Однако через год покупка разочаровала его.

Владимир Ромашкевич:

При покупке табурета продавец сказал, что срок службы табурета из ротанга — практически 40 лет.

Увы, долговечный ротанг не прошел испытание временем и через год эксплуатации потерял свой утонченный вид и начал разваливаться. Владимир Иванович решил избавиться от изысканной покупки и вернуть деньги. Предварительно он связался с директором организации по телефону.

Владимир Ромашкевич:

Молодой человек, который представился одним из директоров фирмы «Мир ротанга», пообещал мне выплатить деньги. При встрече с ним он мне сказал: «Мы только реставрируем, деньги платить не будем».

Вопрос не в деньгах, а в том, что они меня морально выбили из колеи. Как так можно: обещать и не выполнить, тем более, если это руководитель.

Вместе с оплеткой стула лопнуло и терпение Владимира Ивановича. На реставрацию он был не согласен, поэтому в адрес фирмы отправил письменное обращение, в котором заявил, что если он не получит деньги обратно, то вопрос будет решаться в судебном порядке.

Владимир Ромашкевич:

Я оформил досудебное предупреждение и отправил заказным письмом с обратным уведомлением, где полностью изложил всю ситуацию. До настоящего времени ответа нет.

Согласно закону «О защите прав потребителей», Владимир Иванович имеет полное право вернуть деньги в течение гарантийного срока, если в товаре проявился недостаток.

Людмила Скрицкая, юрист:

Это право потребителя. Он имеет право предъявить одно из прав, которые предоставляет ему закон. То есть либо потребовать расторжение договора — вернуть деньги, либо устранить недостатки в товаре, либо заменить товар.

Это значит, что не продавец, а сам Владимир Иванович решает что делать: требовать деньги обратно, отдать плетеный стул на реставрацию или заменить на новый. Кстати, с того момента, как он написал досудебное предупреждение в адрес магазина, прошло 14 дней, а организация так и не решила проблему. Следовательно, минчанин уже может оформлять исковое заявление в суд.

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