Белорусы могут без ограгичений и пошлин ввозить автомобили в Россию, банки перестанут взимать комисионные за пользование кредитом. Какие еще нововведения нас ждут в 2013?

Новости Беларуси. Новый год, по традиции, принес белорусам ряд нововведений. Так, с января индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога - должны маркировать свои товары единым знаком для рынка государств Таможенного союза. В настоящее время на территории стран-тройки введено 7 тех-регламентов о безопасности. Они касаются пиротехники, средств индивидуальной защиты, упаковки, парфюмерии и косметики, игрушек и продукции легкой промышленности.

Иностранные туристы теперь могут воспользоваться системой Тax Free. Это новшество предусмотрено внесенными изменениями в Налоговый кодекс. Сумму НДС вернут при покупке в белорусских магазинах товаров и их вывозе за пределы Таможенного Союза. Правда, при условии, что товар приобрели в одном магазине в течение одного дня на сумму не менее 800 тысяч рублей (около 75 евро) с учетом НДС. Отметим, Такс Фри является мерой господдержки торговли, которая направлена на увеличение товарооборота, развитие малого предпринимательства, обслуживающего въездной туризм.

В первый день нового года в Беларуси вступило в силу одно из изменений в Кодекс о браке и семье. Теперь в некоторых случаях расторгать браки можно будет в ЗАГСе, не обращаясь в суд. Для этого необходимо не только согласие супругов. У них не должно быть совместных несовершеннолетних детей, а также имущественного спора. Остальные изменения в кодекс уже вступили в силу минувшим летом. Например, минимальный срок со дня подачи заявления до регистрации брака не 15, а всего 3 дня. И отправиться на роспись можно в любое отделение ЗАГС и за его пределы - например, на природу или в музей.

И уже с января белорусы могут без ограничений и пошлин ввозить автомобили в Россию. Ранее владельцы новых машин были обязаны выплачивать разницу в таможенных пошлинах двух стран не в месте регистрации авто, а в месте пересечения российской границы. С 2013 года эти процедуры уже не действуют.

Нововведения в наступившем году коснутся и белорусских банков. Они перестанут брать комиссионные и иные платежи за пользование кредитом. С 22 января 2013 года вступает в силу такая норма Банковского кодекса. Действие запрета коснется кредитных договоров, которые будут заключены после этой даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.