В Колодищах у мужчины конфискована пиротехника на 125 миллионов

Новости Минской области. Правоохранители столичного региона и налоговые инспекторы пристоличья задержали крупного нелегального торговца пиротехникой. Конфисковано 13 тысяч изделий на сумму почти 125 миллионов белорусских рублей. Оперативники обратили внимание на рекламные листовки, которые распространял в минских офисах какой-то молодой человек. Рекламодатель обещал салюты и фейерверки по оптовой цене и с доставкой на дом.

35-летний неработающий житель поселка Колодищи Минского района был задержан в момент продажи почти 3 тысяч пиротехнических изделий. При проведении проверки в его гараже, размещенном в поселке Боровляны, были обнаружены остальные изделия без документов. Взрывоопасная продукция конфискована, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Данильченко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Миноблисполкома:

Мужчина действовал следующим образом: он покупал у оптовиков на крупные суммы пиротехнику и, соответственно, продавал ее в розницу. Вместе с тем, у данного молодого человека нет никаких разрешающих документов на занятие предпринимательской деятельностью. Фактически он действовал на свой страх и риск. В отношении задержанного составлены протоколы за занятие незаконной предпринимательской деятельностью. Он оштрафован, пиротехника изъята.