Звёзды в космосе. С Байконура стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем

Новости России. С космодрома Байконур стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Кинозвезд сопровождает космонавт Антон Шкаплеров, который уже неоднократно побывал на МКС.