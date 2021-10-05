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Звёзды в космосе. С Байконура стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем

05 октября 2021 12:48
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Новости России. С космодрома Байконур стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звёзды в космосе. С Байконура стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем-1

Это актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Кинозвезд сопровождает космонавт Антон Шкаплеров, который уже неоднократно побывал на МКС.

Звёзды в космосе. С Байконура стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем-4

Космической киногруппе предстоит снять фильм «Вызов» – совместный проект Роскосмоса, «Первого канала» и нескольких российских студий. Спустит киногероев 17 октября с небес на землю белорусский космонавт Олег Новицкий.

# Космос # Юлия Пересильд # Клим Шипенко # Антон Шкаплеров # Олег Новицкий # Фотофакт

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