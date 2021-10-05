Звёзды в космосе. С Байконура стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем

Новости России. С космодрома Байконур стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. С космодрома Байконур стартовала ракета с первым в истории киноэкипажем на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Кинозвезд сопровождает космонавт Антон Шкаплеров, который уже неоднократно побывал на МКС.
Космической киногруппе предстоит снять фильм «Вызов» – совместный проект Роскосмоса, «Первого канала» и нескольких российских студий. Спустит киногероев 17 октября с небес на землю белорусский космонавт Олег Новицкий.