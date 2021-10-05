В США неизвестный открыл стрельбу в вагоне поезда. Есть погибший и раненые

Там неизвестный открыл стрельбу в вагоне, застрелив одного человека и ранив двух. Затем его мишенью стали прибывшие на место правоохранители. Понадобилось немало времени, чтобы взять ситуацию под контроль и задержать стрелка. Был ли это теракт или что-то другое, пока непонятно. Полиция выясняет мотивы преступника.