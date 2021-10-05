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В США неизвестный открыл стрельбу в вагоне поезда. Есть погибший и раненые

05 октября 2021 08:43
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Новости США. Полиции американского города Тусон пришлось штурмом брать прибывший на вокзал пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестный открыл стрельбу в вагоне поезда. Есть погибший и раненые-1

Там неизвестный открыл стрельбу в вагоне, застрелив одного человека и ранив двух. Затем его мишенью стали прибывшие на место правоохранители. Понадобилось немало времени, чтобы взять ситуацию под контроль и задержать стрелка. Был ли это теракт или что-то другое, пока непонятно. Полиция выясняет мотивы преступника.

# Стрельба в США # Фотофакт

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