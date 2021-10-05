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В Ливии провели крупнейшую операцию против нелегальной миграции. Задержали более 5 тысяч человек

05 октября 2021 09:26
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Новости Ливии. В Ливии в ходе крупной операции задержали более 5 тысяч нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливии провели крупнейшую операцию против нелегальной миграции. Задержали более 5 тысяч человек-1

При этом, по данным ООН, был застрелен один человек, еще 15 получили ранения. По заявлению властей, эта операция была направлена против организаторов нелегальной миграции и стала одной из крупнейших. Правозащитники уже призвали страны Запада вмешаться в происходящее, назвав это вопиющим нарушением прав человека. Тысячи мигрантов находятся в Ливии нелегально, ожидая возможности отправиться в Европу.

Задержанных власти обычно распределяют по центрам содержания, а затем многих из них депортируют.

# Беженцы # Фотофакт

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