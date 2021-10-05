В Ливии провели крупнейшую операцию против нелегальной миграции. Задержали более 5 тысяч человек

Новости Ливии. В Ливии в ходе крупной операции задержали более 5 тысяч нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, по данным ООН, был застрелен один человек, еще 15 получили ранения. По заявлению властей, эта операция была направлена против организаторов нелегальной миграции и стала одной из крупнейших. Правозащитники уже призвали страны Запада вмешаться в происходящее, назвав это вопиющим нарушением прав человека. Тысячи мигрантов находятся в Ливии нелегально, ожидая возможности отправиться в Европу.