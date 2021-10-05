Коты, собаки и даже змеи. В Бразилии прошло массовое благословение животных

Новости Бразилии. В Бразилии прошло массовое благословение животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так католики в Рио-де-Жанейро отметили праздник святого Франциска Ассизского. Церемония эта ежегодная. Сотни верующих –владельцев домашних и совсем не домашних животных приходят к церкви, где проводится праздничная месса и сам обряд благословения.