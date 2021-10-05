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Коты, собаки и даже змеи. В Бразилии прошло массовое благословение животных

05 октября 2021 09:08
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Новости Бразилии. В Бразилии прошло массовое благословение животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коты, собаки и даже змеи. В Бразилии прошло массовое благословение животных-1

Так католики в Рио-де-Жанейро отметили праздник святого Франциска Ассизского. Церемония эта ежегодная. Сотни верующих –владельцев домашних и совсем не домашних животных приходят к церкви, где проводится праздничная месса и сам обряд благословения.

Коты, собаки и даже змеи. В Бразилии прошло массовое благословение животных-4

Франциск Ассизский – святой, который считается защитником животных. Он был убежден, что домашние животные и скот также нуждаются в благословении Бога, за что экологи стали считать его своим покровителем.

# Животные # Фотофакт

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