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Знаменитый фестиваль цветов проходит в Шанхае. Гости из разных стран приезжают посмотреть на чудо

22 апреля 2023 09:19
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Новости Китая. Знаменитый фестиваль цветов проходит в Шанхае. Посмотреть на буйство красок уже приехали сотни туристов из разных городов Поднебесной и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый фестиваль цветов проходит в Шанхае. Гости из разных стран приезжают посмотреть на чудо-1

Организаторы шоу точно удивят зрителей, ведь на этот раз фестиваль стал переплетением традиций и современных технологий. Порадуют гостей праздника и местные лакомства, купить которые можно буквально на каждом шагу. И, конечно, уличные концерты, розыгрыши и другие развлечения.

Знаменитый фестиваль цветов проходит в Шанхае. Гости из разных стран приезжают посмотреть на чудо-4

Продлится фестиваль цветов в Шанхае до 28 апреля.

# Фестиваль # Новости Китая # Фотофакт

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