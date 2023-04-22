Знаменитый фестиваль цветов проходит в Шанхае. Гости из разных стран приезжают посмотреть на чудо

Новости Китая. Знаменитый фестиваль цветов проходит в Шанхае. Посмотреть на буйство красок уже приехали сотни туристов из разных городов Поднебесной и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы шоу точно удивят зрителей, ведь на этот раз фестиваль стал переплетением традиций и современных технологий. Порадуют гостей праздника и местные лакомства, купить которые можно буквально на каждом шагу. И, конечно, уличные концерты, розыгрыши и другие развлечения.