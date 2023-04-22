Старовойт: ВСУ нанесли свыше 20 ударов по Рыльскому району Курской области

С украинской стороны совершено более двадцати ударов по Рыльскому району, проинформировал глава Курской области Роман Старовойт.

По его словам, погибших и пострадавших среди населения нет, пишет РИА Новости. Повреждения также не получили дома и другие здания в населенных пунктах, затронуты только сети электроснабжения. Электричество пока не поступает в несколько деревень. Старовойт отметил, что работы по восстановлению начнутся как только их проводить станет безопасно.

Рыльский район периодически попадает под удары ВСУ. В январе 2023 года в результате атак с украинской стороны пострадали два жилых дома, в марте сообщалось о новых ударах. В четверг, 21 апреля, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал в Курской области трактор. Кроме техники никто не пострадал.