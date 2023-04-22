Требование Зеленского к украинским военным шокировало немцев

Читатели Die Welt раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал основной задачей Вооруженных сил Украины возвращение территорий, пишет РИА Новости.

Согласно публикации в издании, в немецком обществе скептически отнеслись к такому заявлению. Читатели пишут, что если наступательная операция, которая так долго анонсируется Киевом, будет провальной, то это станет концом для Украины. Комментаторы ставят под сомнение достижение цели Зеленского, даже с учетом столь активного снабжения Украины вооружением со стороны западных стран. Отмечается, что самым правильным решением стало бы мирное соглашение, а Запад тратит все свои средства и ресурсы на поддержку киевского режима.

О скором начале масштабного контрнаступления украинские власти в последнее время заявляли неоднократно. Западные политики также анонсируют старт наступательной операции ВСУ в ближайшее время. В средствах массовой информации сообщалась дата начала контрнаступления. По данным СМИ, оно назначено на последний день текущего месяца.