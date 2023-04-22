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В небе над Крымом сработала система ПВО, пострадавших нет

22 апреля 2023 08:29
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Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости. 

Он проинформировал, что никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано. Аксенов обратился ко всем через сообщение на своей страничке в мессенджере спокойно относиться к ситуации и узнавать информацию только из достоверных источников. 

Полуостров периодически подвергается ударам со стороны БПЛА Украины. В начале апреля 2023 года над Феодосией российскими силами была сбита ракета ВСУ. В Крыму введен желтый уровень террористической опасности. В феврале он был продлен на неопределенный срок. 

# Международная политика # Сергей Аксенов

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