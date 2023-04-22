В небе над Крымом сработала система ПВО, пострадавших нет

Система противовоздушной обороны отработала в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

Он проинформировал, что никто не пострадал, повреждений также не зафиксировано. Аксенов обратился ко всем через сообщение на своей страничке в мессенджере спокойно относиться к ситуации и узнавать информацию только из достоверных источников.

Полуостров периодически подвергается ударам со стороны БПЛА Украины. В начале апреля 2023 года над Феодосией российскими силами была сбита ракета ВСУ. В Крыму введен желтый уровень террористической опасности. В феврале он был продлен на неопределенный срок.