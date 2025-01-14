Опрос: молодёжь Великобритании всё меньше поддерживает институт выборов

Британская молодежь все меньше поддерживает институт выборов. По мнению четверти опрошенных, голосование не влияет на изменения в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот тренд стал более заметным среди мужчин, а также сторонников реформирования. Около половины респондентов убеждены, что ни одна из существующих сейчас партий не отражает их взгляды и ценности. Многие британцы пессимистично настроены относительно политической ситуации в Королевстве.