Зеленский дерзко ответил премьеру Словакии Фицо на предложение встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X ответил на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече, написав: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Фицо предложил Зеленскому провести переговоры на фоне прекращения транспортировки российского газа. В декабре прошлого года конфликт между ними разгорелся после встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным.

Фицо обвинил Зеленского в политических капризах и преднамеренном вреде финансовым возможностям Братиславы и Брюсселя, угрожая прекратить поставки электроэнергии и сократить поддержку украинских граждан в Словакии.