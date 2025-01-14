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Зеленский дерзко ответил премьеру Словакии Фицо на предложение встретиться

14 января 2025 07:19
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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X ответил на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече, написав: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу». Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский дерзко ответил премьеру Словакии Фицо на предложение встретиться-1

Фото: pixabay

Ранее Фицо предложил Зеленскому провести переговоры на фоне прекращения транспортировки российского газа. В декабре прошлого года конфликт между ними разгорелся после встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным.

Фицо обвинил Зеленского в политических капризах и преднамеренном вреде финансовым возможностям Братиславы и Брюсселя, угрожая прекратить поставки электроэнергии и сократить поддержку украинских граждан в Словакии.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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