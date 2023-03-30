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Жизнь без клетки. Новые реабилитационные центры для орангутангов заработали в Индонезии

30 марта 2023 09:46
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Новости Индонезии. Жизнь без клетки: в Индонезии заработали новые реабилитационные центры для орангутангов. Только на острове Калимантан сейчас живут 400 особей. В дикую природу уже не вернутся, но приблизить условия обитания к реальным еще можно. Это и постарались сделать местные специалисты.

Жизнь без клетки. Новые реабилитационные центры для орангутангов заработали в Индонезии-1

Мирна Сафитри, сотрудница организации по защите окружающей среды:
Забота о животных – это важно, как и забота о природе. Главное, что мы обеспечиваем контроль. Ежедневный контроль.

Жизнь без клетки. Новые реабилитационные центры для орангутангов заработали в Индонезии-4

Сейчас в заповеднике начали создавать так называемые островки свободы. Их изолируют друг от друга искусственными водными путями. Там за орангутангами присматривают ветеринары. К тому же животные никогда не остаются голодными. Пожалуй, это главное отличие таких центров от дикой природы.

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# Дикие животные # Марина Кишкурно # Новости Индонезии # Фотофакт

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