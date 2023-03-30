Жизнь без клетки. Новые реабилитационные центры для орангутангов заработали в Индонезии

Новости Индонезии. Жизнь без клетки: в Индонезии заработали новые реабилитационные центры для орангутангов. Только на острове Калимантан сейчас живут 400 особей. В дикую природу уже не вернутся, но приблизить условия обитания к реальным еще можно. Это и постарались сделать местные специалисты.

Мирна Сафитри, сотрудница организации по защите окружающей среды:

Забота о животных – это важно, как и забота о природе. Главное, что мы обеспечиваем контроль. Ежедневный контроль.