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Ярко-розовый бриллиант могут продать за 35 млн долларов. Вот почему он такой дорогой

30 марта 2023 09:44
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Новости США. Ярко-розовый бриллиант может быть продан на аукционе за 35 миллионов долларов. Торги запланированы только на 8 июня, но коллекционеры уже обсуждают уникальность камня. Хотя весит он меньше карата, редкий цвет разрешает все споры.

Ярко-розовый бриллиант могут продать за 35 млн долларов. Вот почему он такой дорогой-1

Фрэнк Эверетт, представитель аукционного дома:
Это такая редкость – встретить бриллиант такого цвета. Это невозможно переоценить. Это почти неслыханно. Такой насыщенный цвет.

Ярко-розовый бриллиант могут продать за 35 млн долларов. Вот почему он такой дорогой-4

Как говорят специалисты, розовые бриллианты на аукционе встречаются крайне редко. Поэтому урвать такой камень – удача для любого коллекционера. Побороться – по-другому и не скажешь – за лот ценителям драгоценностей придется в Гонконге. Туда из Штатов камень отправится в начале лета.

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# Аукционы # Марина Кишкурно # Фотофакт

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