Ярко-розовый бриллиант могут продать за 35 млн долларов. Вот почему он такой дорогой

Новости США. Ярко-розовый бриллиант может быть продан на аукционе за 35 миллионов долларов. Торги запланированы только на 8 июня, но коллекционеры уже обсуждают уникальность камня. Хотя весит он меньше карата, редкий цвет разрешает все споры.
Новости США. Ярко-розовый бриллиант может быть продан на аукционе за 35 миллионов долларов. Торги запланированы только на 8 июня, но коллекционеры уже обсуждают уникальность камня. Хотя весит он меньше карата, редкий цвет разрешает все споры.
Фрэнк Эверетт, представитель аукционного дома:
Это такая редкость – встретить бриллиант такого цвета. Это невозможно переоценить. Это почти неслыханно. Такой насыщенный цвет.
Как говорят специалисты, розовые бриллианты на аукционе встречаются крайне редко. Поэтому урвать такой камень – удача для любого коллекционера. Побороться – по-другому и не скажешь – за лот ценителям драгоценностей придется в Гонконге. Туда из Штатов камень отправится в начале лета.
Подписывайтесь на нас в Telegram!