Ярко-розовый бриллиант могут продать за 35 млн долларов. Вот почему он такой дорогой

Новости США. Ярко-розовый бриллиант может быть продан на аукционе за 35 миллионов долларов. Торги запланированы только на 8 июня, но коллекционеры уже обсуждают уникальность камня. Хотя весит он меньше карата, редкий цвет разрешает все споры.

Фрэнк Эверетт, представитель аукционного дома:

Это такая редкость – встретить бриллиант такого цвета. Это невозможно переоценить. Это почти неслыханно. Такой насыщенный цвет.