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Мечи и кинжалы – свидетели древней истории. Йеменские мастера реставрируют старинное оружие

30 марта 2023 09:41
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Новости Йемена. Йеменские мастера реставрируют древнее оружие. Группа археологов превращает мечи и кинжалы в музейные экспонаты. Сейчас в городе Сане всего один музей, открытый для публики. Так что попасть в него непросто, но это того стоит. Выставка рассказывает историю страны через оружие. Оно использовалось во многих конфликтах, свидетелем которых был Йемен.

Мечи и кинжалы – свидетели древней истории. Йеменские мастера реставрируют старинное оружие-1

Мухаммад Джахзар, археолог:
Оружие показывает разные исторические периоды, включая древнюю, новую и новейшую историю. Мы пытаемся сохранить его, чтобы передать дальше. Но, как правило, находим мы вещи в очень плачевном состоянии.

Мечи и кинжалы – свидетели древней истории. Йеменские мастера реставрируют старинное оружие-4

Помимо оружия, в музее можно увидеть и военную технику. Отдельные экспонаты использовались еще до нашей эры. А, например, истребители – уже часть современной истории.

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# История # Марина Кишкурно # Новости Йемена # Фотофакт

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