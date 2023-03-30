Мечи и кинжалы – свидетели древней истории. Йеменские мастера реставрируют старинное оружие

Новости Йемена. Йеменские мастера реставрируют древнее оружие. Группа археологов превращает мечи и кинжалы в музейные экспонаты. Сейчас в городе Сане всего один музей, открытый для публики. Так что попасть в него непросто, но это того стоит. Выставка рассказывает историю страны через оружие. Оно использовалось во многих конфликтах, свидетелем которых был Йемен.