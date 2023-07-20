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Байден продлил режим чрезвычайного положения в США из-за международных преступных организаций

20 июля 2023 08:33
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Президент США Джо Байден на год продлил режим чрезвычайного положения в связи с активностью международных преступных организаций, таких как «Братва», «Якудза», «Каморра» и наркокартель «Лос Сетас». Об этом сообщает ТАСС.

Эти структуры несут реальную угрозу для национальной безопасности, международной политики и экономики США. Режим чрезвычайного положения, установленный исполнительным указом, будет действовать и впредь, что предусматривает замораживание имущества, относящегося к этим преступным группировкам в США, а также запрет на сделки с ними для американских граждан.

# Международная политика

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