Байден продлил режим чрезвычайного положения в США из-за международных преступных организаций

Президент США Джо Байден на год продлил режим чрезвычайного положения в связи с активностью международных преступных организаций, таких как «Братва», «Якудза», «Каморра» и наркокартель «Лос Сетас». Об этом сообщает ТАСС.

Эти структуры несут реальную угрозу для национальной безопасности, международной политики и экономики США. Режим чрезвычайного положения, установленный исполнительным указом, будет действовать и впредь, что предусматривает замораживание имущества, относящегося к этим преступным группировкам в США, а также запрет на сделки с ними для американских граждан.