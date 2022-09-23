Жителям Финляндии надо учиться жить без света – об этом сообщили энергетические компании страны

Новости Финляндии. Жителям Финляндии надо учиться жить без света. С таким предупреждением выступили энергетические компании страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уверены, что вырабатываемой электроэнергии этой зимой будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Поэтому возможны перебои в подаче электричества и его веерные отключения, когда целые районы окажутся в темноте.

Спасти ситуацию мог бы импорт электроэнергии из соседней Швеции, но сильно рассчитывать на это не стоит, так как там тоже высок риск отключения электричества.