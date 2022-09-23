В Эстонии разместится дивизия войск НАТО, началось строительство военной базы

Новости Эстонии. В Эстонии разместится дивизия войск НАТО. Об этом сообщил президент страны. Сейчас началось активное строительство военной базы и всей необходимой инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таллин хочет, чтобы иностранный контингент прибыл как можно скорее, и для этого не жалеет ни времени, ни средств. Ведь на это, как заявил глава государства, из бюджета выделена приличная сумма. Правда точную сумму назвать отказался. Безопасность страны дороже всего.

По словам президента, для республики важно, чтобы подразделения НАТО были готовы защитить Эстонию с первого момента возможного военного конфликта. А сам Североатлантический альянс по-прежнему имеет решающее значение для европейской безопасности.