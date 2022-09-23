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Множество частных предприятий в Польше оказались на грани закрытия

23 сентября 2022 10:01
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Новости Польши. В Польше энергокризис начал уничтожать малый и средний бизнес. Множество частных предприятий оказались на грани закрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Множество частных предприятий в Польше оказались на грани закрытия-1

Предприниматели просили у правительства если не помочь материально, то хотя бы снизить налоги, но ответа не дождались. В отчаянии бизнесмены стали искать альтернативные источники энергии. И нашли – ветряные электростанции и солнечные батареи. Более того, они даже готовы в их развитие вложить свои деньги, но при условии, что государство тоже примет в этом участие: получаемая при этом относительно дешевая энергия поможет всем. Бюджет получит большую экономию, а бизнес – возможность спокойно работать дальше, но даже на это обоюдно выгодное предложение правительство не откликнулось. Предприниматели вновь остались один на один со своими проблемами.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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