Банк Латвии опубликовал нерадостный макроэкономический прогноз на 2023 год

Новости Латвии. Банк Латвии опубликовал макроэкономический прогноз на будущий год. И он оказался нерадостным. Правда, там отметили, что он разрабатывался в условиях высокой неопределенности из-за непонятной стоимости энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но определенно то, что латвийскую экономику в 2023 году ждет спад и рост цен. Намечается и еще один рост – уровня безработицы. Если в этом году он вплотную приблизился к 7 %, то в 2023-м уверенно достигнет 8 %. Также резко упадет покупательская способность, потому что домохозяйства будут платить большие счета за коммунальные услуги.