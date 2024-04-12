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Жители юга США остались без электричества из-за шторма

12 апреля 2024 07:03
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Более 200 тысяч домов остались без электричества из-за шторма на юге США. Стихия обрушилась на несколько штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители юга США остались без электричества из-за шторма-1

Проливные дожди и сильный ветер стали настоящим испытанием для региона. В отдельных городах выпало почти 30 сантиметров осадков. В техасском округе Джаспер из берегов вышла река, перекрыты основные магистрали. Синоптики предупреждают о новых ударах стихии. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

# Природные катаклизмы # Новости США

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