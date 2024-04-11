Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции

Отсутствие господдержки стало поводом для очередных протестов во Франции. Колонны недовольных фермеров на улицах страны встречают усиленные группы жандармов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отсутствие господдержки стало поводом для очередных протестов во Франции. Колонны недовольных фермеров на улицах страны встречают усиленные группы жандармов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город Монтобан погрузился в хаос из-за стихийных демонстраций. Его центр буквально оккупировали порядка 70 тракторов и 200 разгневанных аграриев. Заграждения полиции защищают правительственные здания от возможных провокаций, но сдержать протестующих удается не всегда. Так, в Клераке фермеры вылили навозную жижу на офис агентства по биоразнообразию.
Французские фермеры продолжают протесты, несмотря на предложения властей. По их мнению, объявленных мер недостаточно для восстановления сельхозсектора. Аграрии выступают против повышения налогов и роста цен, а также ратуют за отмену ограничений, связанных с экологическими стандартами. Эти требования звучат на протяжении нескольких месяцев.