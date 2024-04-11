Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции

Отсутствие господдержки стало поводом для очередных протестов во Франции. Колонны недовольных фермеров на улицах страны встречают усиленные группы жандармов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город Монтобан погрузился в хаос из-за стихийных демонстраций. Его центр буквально оккупировали порядка 70 тракторов и 200 разгневанных аграриев. Заграждения полиции защищают правительственные здания от возможных провокаций, но сдержать протестующих удается не всегда. Так, в Клераке фермеры вылили навозную жижу на офис агентства по биоразнообразию.