Прямой эфир

Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции

11 апреля 2024 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отсутствие господдержки стало поводом для очередных протестов во Франции. Колонны недовольных фермеров на улицах страны встречают усиленные группы жандармов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции-1

Город Монтобан погрузился в хаос из-за стихийных демонстраций. Его центр буквально оккупировали порядка 70 тракторов и 200 разгневанных аграриев. Заграждения полиции защищают правительственные здания от возможных провокаций, но сдержать протестующих удается не всегда. Так, в Клераке фермеры вылили навозную жижу на офис агентства по биоразнообразию.

Порядка 70 тракторов и 200 разгневанных фермеров оккупировали город Монтобан во Франции-4

Французские фермеры продолжают протесты, несмотря на предложения властей. По их мнению, объявленных мер недостаточно для восстановления сельхозсектора. Аграрии выступают против повышения налогов и роста цен, а также ратуют за отмену ограничений, связанных с экологическими стандартами. Эти требования звучат на протяжении нескольких месяцев.

# Акции протеста # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
Киев открыто угрожает терактами против России, заявил Песков
11 апреля 2024 14:45

Киев открыто угрожает терактами против России, заявил Песков

Дипломата Австрии в РФ выслали из-за высылки российских дипломатов
11 апреля 2024 14:28

Дипломата Австрии в РФ выслали из-за высылки российских дипломатов

Песков: переговоры по Украине в Швейцарии без России бессмысленны
11 апреля 2024 11:57

Песков: переговоры по Украине в Швейцарии без России бессмысленны

Песков прокомментировал конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне
11 апреля 2024 11:45

Песков прокомментировал конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне

В Украине оценили значение Трипольской ТЭС после ее разрушения
11 апреля 2024 11:22

В Украине оценили значение Трипольской ТЭС после ее разрушения

Вольфрам Ваймер: в глазах Зеленского виден страх из-за провалов ВСУ
11 апреля 2024 11:14

Вольфрам Ваймер: в глазах Зеленского виден страх из-за провалов ВСУ

Президент Финляндии призвал Европу воздержаться от военной риторики в адрес РФ
11 апреля 2024 11:06

Президент Финляндии призвал Европу воздержаться от военной риторики в адрес РФ

Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине
11 апреля 2024 10:57

Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине

Британские фермеры предупредили о нехватке продовольствия из-за непогоды
11 апреля 2024 10:46

Британские фермеры предупредили о нехватке продовольствия из-за непогоды

Центрэнерго Украины сообщило, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена
11 апреля 2024 10:45

Центрэнерго Украины сообщило, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена

Медведев обозвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта в Украине
11 апреля 2024 10:27

Медведев обозвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта в Украине

Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации
11 апреля 2024 09:54

Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации