С чем у европейских властей точно нет никаких проблем, так это с военными амбициями. В ЕС продолжается активная милитаризация, особое внимание руководство уделяет присутствию солдат и техники на восточном фланге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта волна докатилась и до Финляндии, которая сейчас изучает различные варианты размещения войск НАТО на своей территории.

О планах Хельсинки заявил командующий силами обороны страны. Он отметил, что пока Финляндия является единственным государством на восточной границе Альянса, где натовские войска не базируются на постоянной основе. Однако уже скоро ситуация может измениться. Напомним, Финляндия присоединилась к блоку около года назад. В Хельсинки, видимо, не учли того факта, что слепая приверженность западному курсу и бездумные траты на главный бизнес-проект – украинский конфликт – дорого обходятся самим участникам НАТО. Пример тому Германия, где из-за отсутствия денег под угрозой срыва программа вооружения. Об этом на заседании парламента рассказал министр обороны ФРГ. По его словам, в оборонном бюджете из 55 миллиардов евро осталось лишь 500 миллионов.