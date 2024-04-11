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Киев открыто угрожает терактами против России, заявил Песков

11 апреля 2024 14:45
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Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев открыто заявляет о террористических замыслах в отношении российской инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по новому контрнаступлению, в том числе по уничтожению Крымского моста. Песков отметил, что такие действия являются доказательством правильности принятого лидером России Владимиром Путиным решения о начале военной операции.

Предыдущее наступление Украины, начавшееся в июне 2023 года, было признано неудачным. Путин заметил, что сейчас инициатива находится в руках Вооруженных сил России, и в ближайшее время может возникнуть вопрос об украинской государственной принадлежности. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли значительное количество военнослужащих и военной техники.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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