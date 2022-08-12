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Жители Великобритании намерены не платить за электричество с октября. Почти за год счета выросли в 3 раза

12 августа 2022 14:55
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Новости Великобритания. Британцы уже не в состоянии платить за электричество. Долг жителей Королевства перед электрокомпаниями достиг рекордной суммы – почти 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные крупной аналитической компании Великобритании.

Почти за год сумма неоплаченных счетов увеличилась в три раза. И это притом, что в стране не введен новый лимит тарифов на электроэнергию, когда за нее придется платить почти 365 долларов в месяц.

Жители Великобритании намерены не платить за электричество с октября. Почти за год счета выросли в 3 раза-1

По прогнозам экспертов компании, зимой столкнутся с проблемой оплаты счетов приблизительно 14 миллионов британских семей. Все это говорит о том, что рост стоимости жизни уже разрушает бюджеты жителей Королевства и вызвал рост недовольства в стране. Почти 100 тысяч англичан намерены с октября не платить за электричество. Это грозит, по сути, гражданским неповиновением, так как они планируют собрать миллион единомышленников.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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