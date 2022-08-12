Жители Великобритании намерены не платить за электричество с октября. Почти за год счета выросли в 3 раза

Новости Великобритания. Британцы уже не в состоянии платить за электричество. Долг жителей Королевства перед электрокомпаниями достиг рекордной суммы – почти 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные крупной аналитической компании Великобритании.

Почти за год сумма неоплаченных счетов увеличилась в три раза. И это притом, что в стране не введен новый лимит тарифов на электроэнергию, когда за нее придется платить почти 365 долларов в месяц.