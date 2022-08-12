Более 70% поляков считают, что страна движется в неправильном направлении. Вот данные опроса

За два месяца количество таких людей возросло. 75 % поляков убеждены, что экономика страны находится в кризисе. Из них 32 % считают его тяжелым. Число людей, которые опасаются дальнейшего ухудшения ситуации, выросло, в то время как резко сократилось количество оптимистично настроенных жителей Польши, которые считали, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону. В польском правительстве данные опроса пока не прокомментировали.