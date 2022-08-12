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Более 70% поляков считают, что страна движется в неправильном направлении. Вот данные опроса

12 августа 2022 14:33
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Новости Польши. Более 70 % поляков считают, что страна движется в неправильном направлении. Таковы данные опроса, проведенного крупной аналитической компанией страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70% поляков считают, что страна движется в неправильном направлении. Вот данные опроса-1

За два месяца количество таких людей возросло. 75 % поляков убеждены, что экономика страны находится в кризисе. Из них 32 % считают его тяжелым. Число людей, которые опасаются дальнейшего ухудшения ситуации, выросло, в то время как резко сократилось количество оптимистично настроенных жителей Польши, которые считали, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону. В польском правительстве данные опроса пока не прокомментировали.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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