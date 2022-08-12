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Лесные пожары бушуют в Португалии. Уже уничтожено 10,5 тысячи гектаров земли и лесов

12 августа 2022 12:12
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Новости Португалия. Лесные пожары бушевали всю ночь в центральной части Португалии, оставив сожженными тысячи гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары бушуют в Португалии. Уже уничтожено 10,5 тысячи гектаров земли и лесов-1

Местные жители стараются защитить свои дома от наступления огня. 1,5 тысячи пожарных уже неделю пытаются остановить распространение пламени. В регионе уже уничтожено 10,5 тысячи гектаров земли и лесов, включая часть крупнейшего национального парка. В остальных районах Португалии введен красный уровень тревоги из-за чрезвычайно высокого риска возникновения новых пожаров.

# Пожар # Новости Португалии # Фотофакт

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