Лесные пожары бушуют в Португалии. Уже уничтожено 10,5 тысячи гектаров земли и лесов

Новости Португалия. Лесные пожары бушевали всю ночь в центральной части Португалии, оставив сожженными тысячи гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители стараются защитить свои дома от наступления огня. 1,5 тысячи пожарных уже неделю пытаются остановить распространение пламени. В регионе уже уничтожено 10,5 тысячи гектаров земли и лесов, включая часть крупнейшего национального парка. В остальных районах Португалии введен красный уровень тревоги из-за чрезвычайно высокого риска возникновения новых пожаров.