Блэкаут посреди дня в Торонто. Отключение электричества привело к коллапсу

Новости Канады. Отключение электричества вызвало коллапс в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финансовой столице Канады перестали работать офисы и банки.

Тысячи людей оказались заблокированы в лифтах. В час пик вынуждены были закрыться многочисленные кафе, рестораны и магазины. На дорогах возник хаос из-за отключения светофоров. Многие сотрудники учреждений пережидали вынужденный перерыв в работе на улице или в парках. Причиной блэкаута, по сообщению энергетиков, стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.