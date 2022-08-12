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Блэкаут посреди дня в Торонто. Отключение электричества привело к коллапсу

12 августа 2022 11:41
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Новости Канады. Отключение электричества вызвало коллапс в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финансовой столице Канады перестали работать офисы и банки.

Блэкаут посреди дня в Торонто. Отключение электричества привело к коллапсу-1

Тысячи людей оказались заблокированы в лифтах. В час пик вынуждены были закрыться многочисленные кафе, рестораны и магазины. На дорогах возник хаос из-за отключения светофоров. Многие сотрудники учреждений пережидали вынужденный перерыв в работе на улице или в парках. Причиной блэкаута, по сообщению энергетиков, стал обрыв высоковольтной линии электропередачи.

# Электроснабжение # Новости Канады # Фотофакт

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