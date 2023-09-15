Патрушев: США могут легко отправить на убой войска других стран НАТО

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул, что США могут легко маневрировать войсками других стран-членов НАТО при необходимости отправить их на убой. Об этом сообщает РИА Новости.

Патрушев также указал, что постоянное расширение НАТО в сущности предоставляет Соединенным Штатам возможность подчинять различные государства и умалять их независимость. Он отметил, что НАТО, несмотря на заявления о мире, фактически вступает в военные конфликты или угрожает им любой стране, не разделяющей политику США.