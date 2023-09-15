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Сотрудники крупнейших автоконцернов США объявили о забастовке

15 сентября 2023 09:20
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Новости США. Сотрудники трех крупнейших автоконцернов США объявили о начале масштабной забастовки. Они требуют повышения зарплат, предоставления льгот, улучшения пенсионных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники крупнейших автоконцернов США объявили о забастовке-1

По данным профсоюзов, это станет одной из самых массовых акций протеста, так как в ней участвуют почти 13 тысяч рабочих. Стачка грозит не только громадным ущербом для автопрома и серьезными экономическими последствиями. Она имеет еще и политический аспект. Забастовка серьезно сократит шансы Байдена переизбираться на второй президентский срок.

# Забастовка # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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