Сотрудники крупнейших автоконцернов США объявили о забастовке

По данным профсоюзов, это станет одной из самых массовых акций протеста, так как в ней участвуют почти 13 тысяч рабочих. Стачка грозит не только громадным ущербом для автопрома и серьезными экономическими последствиями. Она имеет еще и политический аспект. Забастовка серьезно сократит шансы Байдена переизбираться на второй президентский срок.