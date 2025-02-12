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Сергей Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля

12 февраля 2025 12:37
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Чтобы дипломатические контакты были эффективны, для Москвы предпочтительнее соблюдение договоренностей о конфиденциальности, пишет РИА Новости. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ на фоне объявления Вашингтоном о возвращении на родину Марка Фогеля.

Сергей Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля-1

Фото: Pinterest

«Дипломатические и иные контакты любят тишину», – подчеркнул Лавров. И с российской стороны не было оглашения информации сверх той, что подразумевалась договоренностями сторон. Дипломат добавил, что результаты контактов «американские коллеги решили объявить – у нас все-таки другой подход».

# Международная политика # Сергей Лавров

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