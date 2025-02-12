Сергей Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля

Чтобы дипломатические контакты были эффективны, для Москвы предпочтительнее соблюдение договоренностей о конфиденциальности, пишет РИА Новости. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ на фоне объявления Вашингтоном о возвращении на родину Марка Фогеля.