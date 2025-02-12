Сергей Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля

Чтобы дипломатические контакты были эффективны, для Москвы предпочтительнее соблюдение договоренностей о конфиденциальности, пишет РИА Новости. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ на фоне объявления Вашингтоном о возвращении на родину Марка Фогеля.
«Дипломатические и иные контакты любят тишину», – подчеркнул Лавров. И с российской стороны не было оглашения информации сверх той, что подразумевалась договоренностями сторон. Дипломат добавил, что результаты контактов «американские коллеги решили объявить – у нас все-таки другой подход».