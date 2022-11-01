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Жители Молдовы требуют отставки Майи Санду и возобновления торговли с Россией

01 ноября 2022 18:58
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Новости Молдовы. Антиправительственные протесты не утихают в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Молдовы требуют отставки Майи Санду и возобновления торговли с Россией-1

Тысячи людей в Кишиневе требуют возобновления торговли с Россией, отставки Майи Санду и правительства, выступающего за членство в ЕС. На улицы столицы вновь вышли десятки тысяч человек. Люди недовольны высокими ценами на коммунальные услуги и падением уровня жизни. С середины сентября народ озвучивает свои требования публично. Правда, пока безрезультатно.

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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