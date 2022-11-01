Жители Молдовы требуют отставки Майи Санду и возобновления торговли с Россией

Тысячи людей в Кишиневе требуют возобновления торговли с Россией, отставки Майи Санду и правительства, выступающего за членство в ЕС. На улицы столицы вновь вышли десятки тысяч человек. Люди недовольны высокими ценами на коммунальные услуги и падением уровня жизни. С середины сентября народ озвучивает свои требования публично. Правда, пока безрезультатно.