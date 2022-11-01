Александр Лукашенко пригласил посетить Беларусь вновь избранного президентом Бразилии Луиса Лулу да Силву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политики ранее встречались в Рио-де-Жанейро.
Александр Лукашенко пригласил посетить Беларусь вновь избранного президентом Бразилии Луиса Лулу да Силву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политики ранее встречались в Рио-де-Жанейро.
С момента официального визита белорусского лидера в Южную Америку прошло около 12 лет. Руководство Бразилии за это время не раз менялось, и вот вновь страну возглавит Луис Лула да Силва. С победой на выборах его поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суверенный народ Бразилии в очередной раз продемонстрировал высокий уровень доверия к курсу, которым пойдет государство под вашим уверенным руководством. Именно во время вашей предыдущей каденции я осуществил свой первый и пока единственный визит в вашу чудесную страну. Вместе с вами мы очертили основные приоритеты развития белорусско-бразильских отношений. Убежден, что сегодня руководству обеих стран под силу на основе взаимного понимания и уважения существенно активизировать политические, торгово-экономические, гуманитарные связи Минска и Бразилиа, расширить сотрудничество на международной арене ради эффективной защиты независимости и национальных интересов государств, установления и поддержания справедливого мироустройства.