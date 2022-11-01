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Лидеры по росту цен – кто возглавил рейтинг европейских стран, самых дорогих для проживания?

01 ноября 2022 18:56
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Лидеры по росту цен: в Европе составили рейтинг стран с самым большим подорожанием товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры по росту цен – кто возглавил рейтинг европейских стран, самых дорогих для проживания?-1

Список возглавили Литва, Латвия и Эстония. Так, в Таллине цена на газ выросла на 150 %. Неудивительно, что это абсолютный рекорд в Европе. Хотя вряд ли он может радовать население. Впрочем, другим европейским странам ненамного легче. Они то и дело обновляют данные о растущей инфляции.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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