Лидеры по росту цен – кто возглавил рейтинг европейских стран, самых дорогих для проживания?

Лидеры по росту цен: в Европе составили рейтинг стран с самым большим подорожанием товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список возглавили Литва, Латвия и Эстония. Так, в Таллине цена на газ выросла на 150 %. Неудивительно, что это абсолютный рекорд в Европе. Хотя вряд ли он может радовать население. Впрочем, другим европейским странам ненамного легче. Они то и дело обновляют данные о растущей инфляции.