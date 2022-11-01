Чтобы сэкономить, британцы отказываются от электромобилей. Как премьер намерен решить проблемы?

Например, жители Королевства стали чаще отказываться от покупки электромобилей. Причина тому – высокие цены на электричество. Но надежды на лучшее остаются, и в основном они связаны с новым премьером. Риши Сунак недавно получил должность, сменив подавшую в отставку Лиз Трасс. Правда, спустя неделю у власти Сунак уже оказался в центре скандала. Накануне он заявил, что, как и предшественница, намерен решать проблемы страны в том числе за счет налогов граждан. Это понравилось не всем: депутаты Консервативной партии уже готовят вотум недоверия новому премьеру.