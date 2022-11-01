Прямой эфир

Чтобы сэкономить, британцы отказываются от электромобилей. Как премьер намерен решить проблемы?

01 ноября 2022 18:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кризис продолжает нагнетать обстановку в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нехватка энергоносителей, завышенные цены на продукты питания, обманутые ожидания людей. В Великобритании сохраняется непростая ситуация на фоне энергокризиса.

Чтобы сэкономить, британцы отказываются от электромобилей. Как премьер намерен решить проблемы?-1

Например, жители Королевства стали чаще отказываться от покупки электромобилей. Причина тому – высокие цены на электричество. Но надежды на лучшее остаются, и в основном они связаны с новым премьером. Риши Сунак недавно получил должность, сменив подавшую в отставку Лиз Трасс. Правда, спустя неделю у власти Сунак уже оказался в центре скандала. Накануне он заявил, что, как и предшественница, намерен решать проблемы страны в том числе за счет налогов граждан. Это понравилось не всем: депутаты Консервативной партии уже готовят вотум недоверия новому премьеру.

# Экономический кризис # Риши Сунак # Лиз Трасс # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко пригласил посетить Беларусь вновь избранного президентом Бразилии Луиса Лулу да Силву
01 ноября 2022 18:18

Александр Лукашенко пригласил посетить Беларусь вновь избранного президентом Бразилии Луиса Лулу да Силву

У греческого острова затонуло судно с 68 мигрантами
01 ноября 2022 14:26

У греческого острова затонуло судно с 68 мигрантами

В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился мост
01 ноября 2022 14:25

В Индии тысячи людей призвали к отставке главного министра штата Гуджарат, где обрушился мост