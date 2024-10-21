Жители Молдовы разделились во мнениях – итоги референдума по евроинтеграции

Жители Молдовы разделились во мнениях, оказавшись перед непростым выбором. Накануне в стране состоялся референдум по вопросу евроинтеграции. Одновременно жители выбирали президента страны. Несмотря на то, что голосование завершилось, с руководителем государства определенности нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Майя Санду – действующий прозападный президент – опередила своего оппонента, но не набрала абсолютного большинства. Это означает, что не миновать повторного голосования. Второй тур выборов пройдет через две недели. В качестве кандидатов в президенты Молдовы были зарегистрированы 11 человек, но битва развернулась между двумя. Санду смогла заручиться поддержкой примерно 42 % избирателей. Ее главный оппонент – бывший генпрокурор страны Александр Стояногло – набрал 26 % голосов.

Цифры молдавского Центризбиркома оказались безжалостны: отрыв между кандидатами ниже, чем прогнозировали эксперты. Сторонников Санду итоги голосования ужаснули. Настолько, что их и вовсе могли оставить без комментариев. После оглашения результатов политик выступила с речью, которая длилась всего полторы минуты. Сказать гражданам фактически было нечего.

Я не хочу вступления в ЕС, потому что Молдова должна быть независимой, а не выполнять все, что ей прикажут в Брюсселе. Когда меня заставляют что-то делать, это не независимость.

Мы пришли голосовать за Молдову. Мы хотим вернуться домой на свою Родину, мы хотим жить дружно со всеми странами, мы хотим жить достойно, как братья, как мы жили в СССР.

Присоединение к блоку поддержали 50,5 % жителей страны. ЦИК Молдовы обработал еще не все бюллетени, но они уже не смогут кардинально изменить исход референдума. Столь малый разрыв между теми, кто поддержал и осудил интеграцию с ЕС, демонстрирует разрозненность молдавского общества. Страна буквально поделена на два лагеря. Один рассчитывает на помощь Европы, другой выбирает независимый путь свободной страны.