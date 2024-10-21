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Жители Молдовы разделились во мнениях – итоги референдума по евроинтеграции

21 октября 2024 18:55
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Жители Молдовы разделились во мнениях, оказавшись перед непростым выбором. Накануне в стране состоялся референдум по вопросу евроинтеграции. Одновременно жители выбирали президента страны. Несмотря на то, что голосование завершилось, с руководителем государства определенности нет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Жители Молдовы разделились во мнениях – итоги референдума по евроинтеграции-2

Майя Санду – действующий прозападный президент – опередила своего оппонента, но не набрала абсолютного большинства. Это означает, что не миновать повторного голосования. Второй тур выборов пройдет через две недели. В качестве кандидатов в президенты Молдовы были зарегистрированы 11 человек, но битва развернулась между двумя. Санду смогла заручиться поддержкой примерно 42 % избирателей. Ее главный оппонент – бывший генпрокурор страны Александр Стояногло – набрал 26 % голосов.

Жители Молдовы разделились во мнениях – итоги референдума по евроинтеграции-4

Цифры молдавского Центризбиркома оказались безжалостны: отрыв между кандидатами ниже, чем прогнозировали эксперты. Сторонников Санду итоги голосования ужаснули. Настолько, что их и вовсе могли оставить без комментариев. После оглашения результатов политик выступила с речью, которая длилась всего полторы минуты. Сказать гражданам фактически было нечего.

Жители Молдовы разделились во мнениях – итоги референдума по евроинтеграции-6

Я не хочу вступления в ЕС, потому что Молдова должна быть независимой, а не выполнять все, что ей прикажут в Брюсселе. Когда меня заставляют что-то делать, это не независимость.

Жители Молдовы разделились во мнениях – итоги референдума по евроинтеграции-8

Мы пришли голосовать за Молдову. Мы хотим вернуться домой на свою Родину, мы хотим жить дружно со всеми странами, мы хотим жить достойно, как братья, как мы жили в СССР.

Присоединение к блоку поддержали 50,5 % жителей страны. ЦИК Молдовы обработал еще не все бюллетени, но они уже не смогут кардинально изменить исход референдума. Столь малый разрыв между теми, кто поддержал и осудил интеграцию с ЕС, демонстрирует разрозненность молдавского общества. Страна буквально поделена на два лагеря. Один рассчитывает на помощь Европы, другой выбирает независимый путь свободной страны.

# Майя Санду # Выборы

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