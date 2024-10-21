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В Ливане число погибших достигло почти 2,5 тысячи человек

21 октября 2024 18:13
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Внутренние противоречия сейчас буквально на части разрывают Ближний Восток. Там не смолкают взрывы снарядов. В Ливане число погибших в результате атак Израиля достигло почти 2,5 тысячи человек. Сегодня, 21 октября, мишенью армии ЦАХАЛ стали финансовые структуры группировки «Хезболла», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Ливане число погибших достигло почти 2,5 тысячи человек-2

Взрывы раздались на юге страны, откуда ранее Израиль призвал эвакуироваться мирных жителей. Всего предупреждения коснулись 25 районов Ливана и вновь вызвали панику в обществе.

Поводом для беспокойства стали и удары Израиля по отделениям местного банка. По информации ЦАХАЛ, он финансирует ливанскую группировку. Однако он также имеет более 30 филиалов по всему Ливану и предоставляет услуги сотням тысяч простых людей. В банке утверждают, что средства клиентов в безопасности, но на фоне продолжающихся атак заявления звучат не очень убедительно.

В Ливане число погибших достигло почти 2,5 тысячи человек-4

Сегодня мировая общественность следила за визитом спецпредставителя США в Бейрут. Встречу называли последней попыткой дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и «Хезболлой». Но надежды не оправдались. Переговоры не дали никаких результатов.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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