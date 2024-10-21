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Сторонники евроинтеграции побеждают на референдуме в Молдове

21 октября 2024 14:03
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Сторонники евроинтеграции побеждают на референдуме в Молдове. За вступление в ЕС высказались почти 50,5 % жителей страны. Против – около 50 %. Сообщается, что ЦИК осталось обработать менее процента бюллетеней. И эти результаты уже не повлияют на общий результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Столь ничтожный разрыв между «за» и «против» ясно показал, что общество вовсе не горит желанием стать заложником Брюсселя. Жители хотят жить в свободной и независимой стране.

Сторонники евроинтеграции побеждают на референдуме в Молдове-2

Я лично был против. Потому что я считаю, что Молдова должна найти свой собственный путь в сфере политики, в своем развитии, в построении своего будущего. Европейский союз – это нечто другое, он не наш. 

Сторонники евроинтеграции побеждают на референдуме в Молдове-4

Я не хочу вступления в ЕС, потому что Молдова должна быть независимой, а не выполнять все, что ей прикажут в Брюсселе. Когда меня заставляют что-то делать, это не независимость.

Практически без изменений остались результаты президентских выборов, которые проходили одновременно с референдумом. На них по-прежнему лидирует Санду, набрав более 42 % голосов. За ней следует главный соперник действующего президента – бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, у него 26 %. Поскольку ни один из них не набрал более 50 % голосов, то побороться за победу им придется во втором туре, который состоится 3 ноября.

# Новости Молдовы # Выборы

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