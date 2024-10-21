Сторонники евроинтеграции побеждают на референдуме в Молдове. За вступление в ЕС высказались почти 50,5 % жителей страны. Против – около 50 %. Сообщается, что ЦИК осталось обработать менее процента бюллетеней. И эти результаты уже не повлияют на общий результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столь ничтожный разрыв между «за» и «против» ясно показал, что общество вовсе не горит желанием стать заложником Брюсселя. Жители хотят жить в свободной и независимой стране.

Я лично был против. Потому что я считаю, что Молдова должна найти свой собственный путь в сфере политики, в своем развитии, в построении своего будущего. Европейский союз – это нечто другое, он не наш.