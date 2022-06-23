Акции протеста в Эквадоре. Мародёры разграбили банки и магазины

Новости Эквадора. В Эквадоре протесты против растущих цен переросли в массовые беспорядки, которые привели к человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожесточенных стычках с полицией погиб один человек, более 100 получили ранения. Сообщается о сотнях задержанных. На улицах городов стали хозяйничать мародеры. Они громят и грабят магазины и банки. Сожжено множество машин. Массовые демонстрации в Эквадоре начались из-за роста инфляции и высоких цен на топливо и продукты питания. Сейчас в правительстве ищут решение, которое поможет выйти из кризисной ситуации.