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Акции протеста в Эквадоре. Мародёры разграбили банки и магазины

23 июня 2022 19:16
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Новости Эквадора. В Эквадоре протесты против растущих цен переросли в массовые беспорядки, которые привели к человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в Эквадоре. Мародёры разграбили банки и магазины-1

В ожесточенных стычках с полицией погиб один человек, более 100 получили ранения. Сообщается о сотнях задержанных. На улицах городов стали хозяйничать мародеры. Они громят и грабят магазины и банки. Сожжено множество машин. Массовые демонстрации в Эквадоре начались из-за роста инфляции и высоких цен на топливо и продукты питания. Сейчас в правительстве ищут решение, которое поможет выйти из кризисной ситуации.

# Акции протеста # Фотофакт

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