Под землю ушли жилые дома. На итальянском острове сошёл оползень

Новости Италии. Восемь человек, включая грудного ребенка, погибли в результате схода оползня на итальянском острове Искья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 остаются пропавшими без вести. ЧП спровоцировали сильные ливни. Стихия повредила инфраструктуру и автомобили на острове, также под землей оказались жилые дома. Экстренные службы продолжают спасательные операции. Одна из них уже оказалась успешной. Мужчину удалось освободить из-под завалов.