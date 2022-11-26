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Под землю ушли жилые дома. На итальянском острове сошёл оползень

26 ноября 2022 13:33
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Новости Италии. Восемь человек, включая грудного ребенка, погибли в результате схода оползня на итальянском острове Искья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под землю ушли жилые дома. На итальянском острове сошёл оползень-1

Более 10 остаются пропавшими без вести. ЧП спровоцировали сильные ливни. Стихия повредила инфраструктуру и автомобили на острове, также под землей оказались жилые дома. Экстренные службы продолжают спасательные операции. Одна из них уже оказалась успешной. Мужчину удалось освободить из-под завалов.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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