В Катаре вспыхнул пожар рядом с деревней болельщиков. Здесь проходят матчи ЧМ по футболу

Новости Катара. В Катаре, где сейчас проходят матчи чемпионата мира по футболу, вспыхнул мощный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, густой черный дым поднимается рядом с деревней болельщиков в городе Лусаил. Там горит строящееся здание. Недалеко от него расположилась и фанзона. Ликвидацией пожара занимаются спасатели. Как сообщают местные власти, в результате ЧП никто не пострадал.