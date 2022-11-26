Прямой эфир

В Катаре вспыхнул пожар рядом с деревней болельщиков. Здесь проходят матчи ЧМ по футболу

26 ноября 2022 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Катара. В Катаре, где сейчас проходят матчи чемпионата мира по футболу, вспыхнул мощный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Катаре вспыхнул пожар рядом с деревней болельщиков. Здесь проходят матчи ЧМ по футболу-1

По рассказам очевидцев, густой черный дым поднимается рядом с деревней болельщиков в городе Лусаил. Там горит строящееся здание. Недалеко от него расположилась и фанзона. Ликвидацией пожара занимаются спасатели. Как сообщают местные власти, в результате ЧП никто не пострадал.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Под землю ушли жилые дома. На итальянском острове сошёл оползень
26 ноября 2022 13:33

Под землю ушли жилые дома. На итальянском острове сошёл оползень

Автомобилисты немецкого Нойбранденбурга протестуют – они требуют отмены санкций против России
26 ноября 2022 12:39

Автомобилисты немецкого Нойбранденбурга протестуют – они требуют отмены санкций против России

В Бразилии задержали подозреваемого в стрельбе в школах. Им оказался сын полицейского
26 ноября 2022 09:41

В Бразилии задержали подозреваемого в стрельбе в школах. Им оказался сын полицейского