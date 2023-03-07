Жители Латвии вынуждены тратить свои накопления

Новости Латвии. Латвийцы чаще других вынуждены тратить свои накопления. На фоне постоянно растущей инфляции жители Прибалтийских республик начали жить за счет своих подушек безопасности. Неутешительные результаты опроса опубликовал местный банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько месяцев у латвийцев заметно снизился объем накоплений. Тратить свои сбережения стала почти треть населения. Чаще всего к этому прибегают пожилые в возрасте от 50 лет. Кроме того, выросло число тех, у кого вообще нет никакой финансовой поддержки. При этом увеличить свои накопления смогли лишь около 12 % опрошенных.