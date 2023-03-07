В Японии зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа

Новости Японии. В Японии могут уничтожить почти 700 тысяч куриц. В стране зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специалисты тщательно изучают местные птицефабрики и проводят там генетические тесты. Это уже четвертый случай вспышки птичьего гриппа за последние месяцы. Всего в Японии забили уже почти 1,5 миллиона куриц. Из-за распространения заболевания в стране наблюдается рост цен на куриные яйца. А вскоре Япония может столкнуться и с их дефицитом.