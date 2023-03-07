Прямой эфир

В Японии зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа

07 марта 2023 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии могут уничтожить почти 700 тысяч куриц. В стране зафиксирована вспышка птичьего гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа-1

Сейчас специалисты тщательно изучают местные птицефабрики и проводят там генетические тесты. Это уже четвертый случай вспышки птичьего гриппа за последние месяцы. Всего в Японии забили уже почти 1,5 миллиона куриц. Из-за распространения заболевания в стране наблюдается рост цен на куриные яйца. А вскоре Япония может столкнуться и с их дефицитом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Птичий грипп # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Швеции пройдёт неформальная встреча министров обороны стран ЕС
07 марта 2023 06:07

В Швеции пройдёт неформальная встреча министров обороны стран ЕС

Байден рассказал, как врачи проверяли у него наличие мозга
07 марта 2023 05:49

Байден рассказал, как врачи проверяли у него наличие мозга

Во Франции практически остановят ж/д движение из-за масштабных забастовок
06 марта 2023 20:26

Во Франции практически остановят ж/д движение из-за масштабных забастовок