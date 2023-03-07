Байден рассказал, как врачи проверяли у него наличие мозга

Американский президент Байден сообщил, что медикам пришлось посмотреть, есть ли у него мозг. Дословную цитату главы Белого дома приводит РИА Новости.

Байден пояснил, что операционное вмешательство потребовалось из-за его головных болей. Он заявил, что перенес операцию, суть которой заключалось в том, чтобы установить, есть ли у него мозг.

Президент США также рассказал, что в медицинское учреждение с аневризмой спецавиабортом ему не удалось попасть из-за сложных погодных условий. Содействие оказали спасательные службы. Операция, которая длилась девять часов, помогла ему остаться в живых, заключил Байден.