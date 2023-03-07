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В Швеции пройдёт неформальная встреча министров обороны стран ЕС

07 марта 2023 06:07
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В Швеции пройдет неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза. Главной темой станет конфликт в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции пройдёт неформальная встреча министров обороны стран ЕС-1

Обсудить планируют очередные поставки оружия киевскому режиму и дальнейший процесс обучения 30 тысяч украинских военных. Для этого в Стокгольм приедет генсек НАТО. Также Столтенберг встретится со шведским премьер-министром. Их переговоры будут связаны со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Ранее генсек Альянса заявил, что завершить интеграцию этих двух стран необходимо уже к июлю.

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# НАТО # Йенс Столтенберг # Новости Швеции # Фотофакт

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